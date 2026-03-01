Mahmoud Ahmadinejad, figura centrale della scena politica iraniana degli ultimi vent’anni, è noto per il suo ruolo di leader e per le numerose controversie che lo hanno coinvolto. La sua carriera ha attraversato momenti di grande popolarità e periodi di forte critica, culminando in eventi drammatici come raid aerei su Teheran. La sua vicenda si intreccia con le vicende politiche e militari della regione.

Mahmoud Ahmadinejad è stato una delle figure più note e più controverse della politica iraniana e mediorientale degli ultimi vent’anni. Presidente della Repubblica Islamica dell’Iran dal 2005 al 2013, si è distinto per un nazionalismo duro, posizioni frontali verso Stati Uniti e Israele e una retorica incendiaria. Ieri, nel corso dell’operazione militare su vasta scala condotta da Stati Uniti e Israele contro obiettivi in Iran, la sua residenza a Teheran è stata colpita e, secondo fonti di stampa internazionali e media regionali, Ahmadinejad è rimasto ucciso, chiudendo una lunga fase di presenza politica e simbolica nel Paese. L'agenzia di stampa iraniana Labor News Agency sostiene che l'attacco ha colpito la sua residenza a Narnak, nella zona nord-orientale di Teheran, uccidendo lui e diverse guardie del corpo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ahmadinejad, la parabola del falco iraniano: dall’ascesa alla morte nei raid su Teheran

Leggi anche: Iran, morto Khamenei. L'agenzia Ilna: «Nei raid ucciso anche l'ex presidente Ahmadinejad». Raid a Teheran, centinaia di petroliere ferme a Hormuz. Tajani: preoccupa alto numero di italiani nel Golfo

Leggi anche: Iran, morto Khamenei. L'agenzia Ilna: «Nei raid ucciso anche l'ex presidente Ahmadinejad». Israele: «Sganciate 1200 bombe». Teheran sotto attacco, ferme a Hormuz centinaia di petroliere