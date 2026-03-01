Una serata benefica organizzata dal Basket Club Tremezzina ha portato insieme pubblico, atleti e sostenitori in un evento dedicato alla solidarietà. L’iniziativa si è svolta in una nuova arena, considerata importante quanto una vittoria in campionato. La serata ha visto momenti di condivisione e impegno per cause sociali, con la partecipazione di tutti i presenti.

Una serata benefica promossa dal Basket Club Tremezzina ha riunito pubblico, atleti e sostenitori in una cornice di responsabilità sociale. In prima linea, Sandro Santoro, GM dell’Acqua S.Bernardo Cantù, ha delineato come la squadra stia affrontando una stagione impegnativa senza rinunciare a principi fondanti quali amicizia, solidarietà e valori umani. Le sue parole hanno evidenziato che l’impegno quotidiano può trarre ispirazione da momenti comunitari come questo, rafforzando la coesione del gruppo e la fiducia reciproca. L’evento ha anche posto l’accento sull’importanza di avere una casa per la squadra, ritenuta una tappa imprescindibile: l’inaugurazione della nuova arena è vista come un traguardo significativo, paragonabile a una vittoria sportiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - La nuova arena vale quanto un campionato vinto

