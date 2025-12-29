Quanto vale oggi l' Arena Garibaldi? Disposta la nuova valutazione immobiliare

Il Comune di Pisa ha incaricato l'ufficio Economato di effettuare una nuova valutazione immobiliare dell'Arena Garibaldi. Questa operazione mira a determinare il valore attuale dell’impianto sportivo, considerato un asset di rilevanza pubblica e strategica per la città. La valutazione approfondirà gli aspetti economici e patrimoniali dell’immobile, offrendo un quadro aggiornato sulla sua situazione finanziaria e sul suo possibile valore di mercato.

Il Comune di Pisa, tramite l'ufficio Economato, ha proceduto ad affidare direttamente l'incarico di una nuova valutazione immobiliare dell'Arena Garibaldi. Lo ha fatto con la determina dirigenziale 2050 del 18 dicembre 2025, confermando il rapporto di fiducia con i precedenti consulenti della.

