Openda sbloccato | ecco da quanto non segnava in campionato E il gol con la Roma gli vale un posto nella storia della Juve
ntus. Il successo della Juventus contro la Roma porta con sé una firma d’autore che sa di liberazione: quella di Loïs Openda. L’attaccante belga, uno dei colpi più attesi del mercato estivo, è riuscito finalmente a spezzare un digiuno realizzativo in campionato che stava diventando un vero e proprio peso psicologico. I numeri sottolineano l’importanza del momento: Openda ha ritrovato la via del gol in una gara di campionato a distanza di ben 253 giorni (pari a un’attesa di 8 mesi e 9 giorni). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Svolta Openda Maxi Conceiçao «La nostra testa ora è cambiata»; Openda sfida David: ballottaggio in attacco per la Juve contro la Roma.
Juventus-Roma, le statistiche post gara: Openda non segnava in campionato da 8 mesi - La Juventus, sul proprio sito ufficiale, analizza le statistiche post gara relative alla vittoria ottenuta dai bianconeri sulla Roma nell'ultimo turno di Serie A (2- tuttojuve.com
Juventus, svolta mentale in attacco: Openda si sblocca, Conceiçao segna e rassicura - Juventus, svolta mentale in attacco: Openda si sblocca, Conceiçao segna e rassicura Come riporta Gazzetta, il belga ritrova il gol: “Sento una fiducia diversa”. tuttojuve.com
Openda si sblocca anche in campionato: la Juventus raddoppia contro la Roma - Lois Openda si sblocca anche in campionato e la Juventus raddoppia a venti minuti dalla fine della partita contro la Roma. tuttomercatoweb.com
Sì è finalmente sbloccato anche Openda. - facebook.com facebook
"La nostra testa ora è cambiata": #Juve, la svolta in attacco di #Openda e #Conceicao Il belga si sblocca nel 2-1 alla Roma: "Sento una fiducia diversa". Chico segna e si fa male: "Ma credo nulla di grave" #JuveRoma x.com
