Openda sbloccato | ecco da quanto non segnava in campionato E il gol con la Roma gli vale un posto nella storia della Juve

Il successo della Juventus contro la Roma porta con sé una firma d'autore che sa di liberazione: quella di Loïs Openda. L'attaccante belga, uno dei colpi più attesi del mercato estivo, è riuscito finalmente a spezzare un digiuno realizzativo in campionato che stava diventando un vero e proprio peso psicologico. I numeri sottolineano l'importanza del momento: Openda ha ritrovato la via del gol in una gara di campionato a distanza di ben 253 giorni (pari a un'attesa di 8 mesi e 9 giorni).

openda sbloccato ecco da quanto non segnava in campionato e il gol con la roma gli vale un posto nella storia della juve

© Juventusnews24.com - Openda sbloccato: ecco da quanto non segnava in campionato. E il gol con la Roma gli vale un posto nella storia della Juve

Svolta Openda Maxi Conceiçao «La nostra testa ora è cambiata»; Openda sfida David: ballottaggio in attacco per la Juve contro la Roma.

