ntus. Il successo della Juventus contro la Roma porta con sé una firma d’autore che sa di liberazione: quella di Loïs Openda. L’attaccante belga, uno dei colpi più attesi del mercato estivo, è riuscito finalmente a spezzare un digiuno realizzativo in campionato che stava diventando un vero e proprio peso psicologico. I numeri sottolineano l’importanza del momento: Openda ha ritrovato la via del gol in una gara di campionato a distanza di ben 253 giorni (pari a un’attesa di 8 mesi e 9 giorni). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda sbloccato: ecco da quanto non segnava in campionato. E il gol con la Roma gli vale un posto nella storia della Juve

Leggi anche: Openda titolare contro la Fiorentina: ecco da quanto tempo l’attaccante della Juventus non trova la via del gol

Leggi anche: Lautaro macina record! Il gol alla Cremonese vale il 5° posto all-time nella storia dell’Inter: la classifica

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Svolta Openda Maxi Conceiçao «La nostra testa ora è cambiata»; Openda sfida David: ballottaggio in attacco per la Juve contro la Roma.

Juventus-Roma, le statistiche post gara: Openda non segnava in campionato da 8 mesi - La Juventus, sul proprio sito ufficiale, analizza le statistiche post gara relative alla vittoria ottenuta dai bianconeri sulla Roma nell'ultimo turno di Serie A (2- tuttojuve.com