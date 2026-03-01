La mamma di Luana D’Orazio | Mia figlia uccisa di nuovo dalla legge è un altro lutto che non riesco a lavare via

Emma Marrazzo, mamma di Luana D'Orazio, ha parlato a Fanpage, lamentando che sua figlia sia stata uccisa di nuovo dalla legge. Luana D'Orazio, morta sul lavoro nel maggio 2021, è stata al centro di questa intervista. La madre ha espresso il dolore per la perdita e per quello che definisce un ulteriore lutto difficile da superare.

Emma Marrazzo, mamma di Luana D'Orazio morta sul lavoro nel maggio del 2021, ha raccontato a Fanpage.it gli ultimi anni di processo, commentando l'assoluzione del manutentore dei macchinari Cusimano: "So che tutti si aspettano che io prometta battaglia, ma mi sento tremendamente demotivata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

La mamma di Luana: “Alla fine non ci sono colpevoli, pago solo io che ho mia figlia sotto terra”Prato, 25 febbraio 2026 – «Alla fine non c’è nessun colpevole, pago solo io che ho mia figlia tre metri sotto terra.

Luana D'Orazio morta in fabbrica, la madre: «La sentenza è ingiusta. Lotto da quattro anni, ma non siamo arrivati a nessun risultato»«Sono quattro anni e mezzo che lotto. Lotto in tutti i modi, ma vedo che ancora non siamo arrivati a nessun risultato e nessuno mi ascolta. Spero ... msn.com

In Consiglio regionale il poemetto dedicato a Luana D'Orazio, la mamma: Continuo nella mia lottaEra il 3 maggio 2021 quando Luana D’Orazio, giovane operaia, moriva sul lavoro a Montemurlo (Prato). Ed oggi, per ricordarla, in sala Gonfalone di palazzo ... gonews.it

