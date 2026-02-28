L’orrore incomprensibile di via Grande e il delitto di Lassi | Lite per la vendita di oro Ma il coltello non si trova

A Livorno, nel pomeriggio di giovedì, un uomo di 55 anni è stato ucciso nello studio di un commercialista. Luigi Amirante, 47 anni, ex collaboratore di giustizia, è stato fermato dalla polizia e si trova sotto arresto. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando l’arma del delitto, un coltello che non è stato ancora ritrovato. La vicenda ha avuto origine da una lite legata alla vendita di oro.

Pistoia, 28 febbraio 2026 – Si cerca ancora l'arma con la quale Luigi Amirante, 47 anni, ex collaboratore di giustizia – sottoposto a fermo di polizia – avrebbe ucciso Francesco Lassi, 55 anni, pistoiese, nello studio di un commercialista nel centro di Livorno nel pomeriggio di giovedì. Il movente? I contorni sono ancora da chiarire. Fra le ipotesi quella di una lite per una trattativa legata alla vendita di un quantitativo di oro sfociata poi nel delitto di Lassi, ucciso con due coltellate al torace. Nel luogo della tragedia, da quanto emerso, è stata rinvenuta, dopo la rimozione del cadavere, una lamina d'oro, oltre a un'altra scheggia dello stesso metallo, probabile motivo della contesa sfociata nel sangue.