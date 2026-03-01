Roma-Juventus 3-3 | Gatti rovina la festa romanista Spalletti rimonta Gasp nel recupero

La partita tra Roma e Juventus si è conclusa con un pareggio di 3-3 all'Olimpico. Durante l’incontro, Gatti ha segnato un gol che ha rovinato la festa romanista. Nel corso del secondo tempo, Spalletti ha rimontato l’avversario nel recupero, superando Gasp. La gara ha visto diverse azioni decisive e un risultato finale che ha soddisfatto entrambe le squadre.