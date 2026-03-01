Roma-Juventus 3-3 | Gatti rovina la festa romanista Spalletti rimonta Gasp nel recupero
La partita tra Roma e Juventus si è conclusa con un pareggio di 3-3 all'Olimpico. Durante l’incontro, Gatti ha segnato un gol che ha rovinato la festa romanista. Nel corso del secondo tempo, Spalletti ha rimontato l’avversario nel recupero, superando Gasp. La gara ha visto diverse azioni decisive e un risultato finale che ha soddisfatto entrambe le squadre.
La Roma pareggia per tre a tre contro la Juventus. All'Olimpico Spalletti riprende Gasp nel recupero. Occasione persa per i giallorossi che giocano una grande partita nonostante le assenze pesanti di Soulé, Dybala e Hermoso. Dopo i capolavori di Wesley e Conceicao, la Roma va avanti con N'Dicka e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Juventus-Roma 2-1: Baldanzi non basta, Spalletti rovina il Natale a GaspLa Roma perde per due a uno contro la Juventus nel match pre Natale della Serie A.
La Juve rimonta la Roma da 3-1 a 3-3, Gatti gela l’Olimpico in pieno recupero: lotta Champions apertissimaFinisce 3-3 tra Roma e Juventus una partita combattutissima che lascia ancora aperta la lotta Champions tra le due squadre.
