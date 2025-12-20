Conceiçao e Openda regalano la vittoria alla Juve La Roma tenta la rimonta ma finisce 2-1 La Champions è a un punto

Nel match disputato a Torino il 20 dicembre 2025, Conceiçao e Openda hanno contribuito alla vittoria della Juventus. La Roma ha tentato una rimonta, ma si è arresa con il risultato di 2-1. La partita ha offerto un buon livello di agonismo e diverse opportunità da gol, confermando l’equilibrio in classifica, con la Champions ancora a un punto di distanza per entrambe le squadre.

Torino 20 dicembre 2025 – Tanto agonismo, tante occasioni da gol e una sfida divertente giocata a viso aperto da parte di entrambe le squadre. La sfida tra Juventus e Roma è stata appassionante fin dalle prime battute e ricca di emozioni e colpi di scena. A festeggiare alla fine sono i bianconeri: allo Stadium finisce 2-1 per i ragazzi di Spalletti, grazie alle reti di Conceiçao e Openda. Ai giallorossi non basta il gol di Baldanzi e l'assalto finale per uscire con dei punti dalla casa della Vecchia Signora. Il successo riporta la Juve a -1 dalla zona Champions League, mentre Gasperini deve contare il terzo ko nelle ultime quattro giornate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Conceiçao e Openda regalano la vittoria alla Juve. La Roma tenta la rimonta ma finisce 2-1. La Champions è a un punto Leggi anche: La Juve si prende un’altra vittoria pesante, Roma battuta 2-1: Conceiçao e Openda, Spalletti sorride Leggi anche: Pagelle Juve Roma: Openda la chiave, Yildiz la mente. Finalmente Conceicao e bentornato Bremer VOTI Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Conceiçao e Openda regalano la vittoria alla Juve. La Roma tenta la rimonta ma finisce 2-1. La Champions è a un punto - Il portoghese e il belga autori delle reti che consentono il secondo successo consecutivo ai bianconeri, ai capitolini non basta la rete di Baldanzi ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.