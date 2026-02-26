La classifica di Fantasanremo si aggiorna con grande intensità. Dopo una prima serata ad alta energia, anche la seconda ha mostrato quanto le posizioni siano ancora molto aperte. I partecipanti continuano a mettere in campo strategie diverse, rendendo la competizione più avvincente che mai. La battaglia si fa più serrata e ogni scelta può fare la differenza.

Se la prima serata era stata esplosiva, la seconda ha confermato che qui non si scherza affatto. Dopo le esibizioni di 15 dei 30 artisti in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, la classifica del FantaSanremo inizia a prendere una forma sempre più chiara definendo, in attesa degli altri 15 big che si esibiranno stasera, chi si giocherà la vittoria. In testa restano saldamente LDA & Aka7even, che non si limitano a difendere il primato: lo rafforzano. Dopo i 165 punti della prima sera, il duo partenopeo ne aggiunge altri 170 con una performance studiata al millimetro in chiave fantasanremese. Il totale sale vertiginosamente e la candidatura alla vittoria finale del fantasy game diventa sempre più concreta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Classifica Fantasanremo – Da LDA & Aka7even un manuale di strategia. Dietro, la lotta è apertissima

