Iran | l’ora più buia del regime sotto le bombe mentre Netanyahu invita alla guerra civile

L’Iran si trova in una fase critica, con il regime sotto pressione e in difficoltà, mentre le tensioni si intensificano con le bombe che colpiscono le aree strategiche. Nel frattempo, il primo ministro israeliano ha fatto appello a una guerra civile nel paese, alimentando ulteriormente la crisi. La situazione rimane complessa e volatile, con eventi che si succedono rapidamente e senza apparente soluzione immediata.

L’ Iran arriva a una sfida attesa da 47 anni nel peggior stato di salute possibile, subisce l’assalto israelo-americano che mira alla decapitazione del suo regime poche settimane dopo le proteste che hanno mostrato l’enorme fragilità sociale e politica del Paese e mostrato le marcescenze della Repubblica Islamica e del suo sistema di potere duale, guidato dall’Ayatollah Ali Khamenei e dal presidente Masoud Pezeshkian. L’attacco di Washington e Tel Aviv a Teheran, Qom, Isfahan e gli altri principali avrebbe avuto nel mirino anche lo stesso Pezeshkian, che l’Iran ha ribadito essere vivo e al comando delle operazioni di risposta, mentre sui canali social impazzano notizie non confermate, come quella dell’uccisione del capo di Stato Maggiore delle forze armate di Teheran Abdolrahim Mousavi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Quando la città scoprì la guerra dal cielo. Il dicembre più lungo sotto le bombe alleateBrezzi Era un giovedì quel 2 dicembre 1943, una giornata “fredda ma piena di sole”, quando, in “una manciata di secondi” tra le 11.

Attacco all'Iran, come reagirà Teheran? Dalla guerra civile al cambio di governo: cosa accade oraIn una svolta drammatica delle tensioni mediorientali, Israele - in un'operazione congiunta con gli Usa - ha lanciato un attacco preventivo ... msn.com

Stati Uniti e Israele attaccano l’Iran con l’operazione Ruggito del leoneNelle prime ore di questa mattina, 28 febbraio 2026, Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti, ha annunciato il ministro della Difesa Israe ... tpi.it

"Poco fa abbiamo iniziato una grande operazione in Iran. L’obiettivo è difendere gli americani eliminando le minacce poste dal regime iraniano”, lo ha annunciato il presidente Donald Trump nel confermare l’attacco americano contro Teheran. Tutti gli aggiorn x.com

Money.it. . Trump annuncia l’operazione in Iran Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato l’avvio di una nuova operazione in Iran, spiegando che l’obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale. #USA #Trump #Iran #Sicurezza #Netanyahu #Isra - facebook.com facebook