Le forze dell’ordine di Ausonia hanno individuato e fermato un uomo coinvolto nella truffa ai danni di una donna di 90 anni, avvenuta lo scorso estate. L’episodio, che ha coinvolto un finto carabiniere, si è concluso con il suo rintraccio nel napoletano. Un intervento che testimonia l’efficacia delle attività di contrasto alle truffe ai danni degli anziani.

Approfittando dello stato di shock e agitazione della nonnina, che in quel momento si trovava sola in casa, il malvivente è riuscito a farsi aprire la porta I Carabinieri della Stazione di Ausonia hanno chiuso il cerchio su un odioso episodio di truffa ai danni di una donna di 90 anni, avvenuto la scorsa estate. I militari, trasferitisi in trasferta a San Gennaro Vesuviano (NA) e coadiuvati dai colleghi della locale Stazione, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di un 39enne residente nel comune campano. L'uomo è destinatario dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, con l'ulteriore prescrizione del divieto di allontanamento dalla propria abitazione nelle ore notturne.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su Ausonia Truffa

Un finto maresciallo ha truffato un’anziana in provincia di Frosinone, ma grazie alle telecamere è stato possibile incastrare il responsabile.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ausonia Truffa

Argomenti discussi: Ausonia, truffa del finto carabiniere a un'anziana di 90 anni: rintracciato e bloccato nel napoletano; Truffa del finto Carabiniere ad Ausonia, misura cautelare per un 39enne; Truffa del 'Finto Carabiniere': 90enne raggirata ad Ausonia, incastrato 39enne campano; Ausonia: truffa del finto carabiniere, misura cautelare per un 39enne.

Finto carabiniere deruba un'anziana: scatta l'obbligo di dimoraEnnesima truffa del finto carabiniere. Questa volta è successo a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 39 anni, lo scorso 10 giugno, ha tentato di farsi consegnare oggetti pre ... ciociariaoggi.it

Truffa del finto carabiniere: anziana di Ausonia raggirata. Paga 3 mila euro e consegna monili in oroUn'anziana di 83 anni, residente ad Ausonia, è stata vittima di una truffa, perdendo circa 3.000 euro in contanti e diversi monili in oro. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 1° ... ilmessaggero.it

Attenzione alla truffa telefonica in corso nel Territorio Aurunco. A Lauro di Sessa, è stata contattata una stimata signora in terza età da un fantomatico Colonnello dei Carabinieri che la avvisava di essere indagata per un furto a Sessa Aurunca. Per fortuna, ella - facebook.com facebook