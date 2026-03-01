Lo spettacolo " Lea. Un’altra giornata emozionante " della Fondazione Sipario Toscana, di e con Elena Colombo e Adalgisa Vavassori, andrà in scena stasera per la stagione del teatro Le Fornaci di Terranuova. Dal momento in cui si sveglia fino a quando torna a letto, Lea viene travolta da una giostra di eventi ed emozioni che i grandi definiscono “una giornata normale”. Ma quante emozioni la abitano? Cosa succede dentro di lei? E come si trasforma quando esce fuori? Dalla scelta dei vestiti ai giochi con gli amici, seguiremo la nostra protagonista e il suo mondo interiore attraverso le piccole e grandi sfide quotidiane che caratterizzano una normale giornata, nella quale le regole e i tempi stabiliti dai grandi sono visti e vissuti con gli occhi di una bambina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La giornata emozionante. Lea sul palco delle Fornaci

Al Teatro Le Fornaci arriva lo spettacolo per bambini "Lea"

La frana delle Fornaci. Chiusi i lavori urgenti

