negli stati uniti si discute molto della scomparsa della madre di una famosa giornalista

Sabato notte Nancy Guthrie, madre della nota giornalista Savannah, è scomparsa dalla sua casa in Arizona. La polizia non ha ancora trovato tracce o indizi che possano portare a un sospetto. La famiglia e gli amici sono in ansia, mentre le ricerche continuano senza risultati. La giornalista, nota per il suo programma del mattino, ha chiesto aiuto pubblicamente e spera che qualcuno possa fornire informazioni utili.

Sabato scorso Nancy Guthrie è scomparsa nella notte da casa sua, in Arizona e la polizia non ha vere piste investigative: la figlia Savannah conduce una nota trasmissione del mattino Nancy Guthrie ha 84 anni e una settimana fa è scomparsa dalla sua casa nei dintorni di Tucson, Arizona, in un caso di cronaca molto seguito negli Stati Uniti. Le indagini in questi giorni indicano che con ogni probabilità è stata rapita e il caso ha assunto una rilevanza nazionale perché la figlia di Nancy, Savannah Guthrie, è una nota giornalista televisiva, conduttrice del programma del mattino Today della rete NBC. 🔗 Leggi su Ilpost.it

