Titi iraniana che vive in Italia da quasi vent' anni | Per l' ambasciata i manifestanti sono agitatori pagati dagli Stati Uniti Dovrebbe vergognarsi di chiamare così chi scende in strada rischiando la vita per chiedere la libertà

Recentemente, alcuni espatriati iraniani in Italia hanno ricevuto comunicazioni dall’ambasciata della Repubblica Islamica, invitandoli a sostenere pubblicamente il governo. Titi, iraniana residente in Italia da quasi vent’anni, critica questa strategia, sottolineando come i manifestanti siano persone che rischiano la vita per chiedere libertà, e condannando le parole dell’ambasciata che definisce i manifestanti agitatori pagati dagli Stati Uniti.

Un'iraniana ci manda la mail che sta arrivando in questi giorni agli expat iraniani in Italia da parte dell'ambasciata della Repubblica Islamica che li invita a prendere pubblicamente la difesa del regime.

A Londra, un manifestante si è arrampicato sui muri dell'ambasciata iraniana a Westminster e ha sostituito la bandiera della Repubblica islamica con quella dell'era monarchica, nel corso di una protesta a sostegno dei manifestanti che in Iran da settimane con facebook

