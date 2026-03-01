La Futsal frena in casa | 3-3 col Montegrappa

La Futsal Cesena ha pareggiato 3-3 contro il Montegrappa in una partita giocata in casa. La squadra ospite ha combattuto fino all’ultimo minuto, impedendo ai padroni di casa di ottenere la vittoria. Con questo risultato, i romagnoli si trovano al secondo posto con 39 punti, pari al Lecco, che ha vinto 3-0 contro il Real Fabrica.

La Futsal Cesena viene fermata in casa sul 3-3 da un coriaceo Montegrappa, che lotta per salvarsi, così i romagnoli vengono raggiunti al secondo posto a 39 punti dal Lecco che ha sconfitto agevolmente (3-0) il Real Fabrica. Continua comunque la striscia positiva dei ragazzi di Osimani che di fatto hanno perso un'occasione per ottenere il risultato pieno. Infatti dopo dieci minuti, nell'arco di soli venti secondi, erano passati a condurre con il doppio vantaggio prima con Pritoni con un secco diagonale, poi con la premiata ditta Traversari-Gardelli col primo che ruba palla nella propria trequarti, supera un avversario e con una splendida giocata serve il bomber che realizza la ventiduesima marcatura personale stagionale.