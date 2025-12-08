A folle velocità da Gravina ad Aci Castello pusher in fuga arrestato dai carabinieri | aveva in auto 38 dosi di cocaina

Cataniatoday.it | 8 dic 2025

I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un pregiudicato 21enne catanese. Il giovane è sfuggito a tutto gasa all'alt dei militari in via Gramsci, rischiando di travolgere uno di loro. Dalla fuga è nato un inseguimento con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

