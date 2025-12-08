A folle velocità da Gravina ad Aci Castello pusher in fuga arrestato dai carabinieri | aveva in auto 38 dosi di cocaina

I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un pregiudicato 21enne catanese. Il giovane è sfuggito a tutto gasa all'alt dei militari in via Gramsci, rischiando di travolgere uno di loro. Dalla fuga è nato un inseguimento con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’uomo, sprovvisto di patente, ha percorso a folle velocità le strade della periferia cittadina, in alcuni tratti anche contromano. Disposti i domiciliari - facebook.com Vai su Facebook

Morrone (Adicosp): "Folle chiedere dimissioni Gravina. E non è calcioscommesse" - Come già avevamo anticipato, nella giornata di martedì, prima del match tra Inghilterra e Italia (valido per la qualificazione a Euro 2024), si è tenuto il summit "Italia- Si legge su tuttomercatoweb.com