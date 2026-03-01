La fuga di Munir dall'Iran ha viaggiato in auto per 16 ore verso la Turchia | È stata una follia

Munir ha lasciato l'Iran dopo aver attraversato il confine turco, percorrendo circa 16 ore in auto. Nel suo racconto, ha spiegato di aver pianificato di partire in aereo, ma poi le circostanze sono cambiate all'ultimo momento. La fuga è avvenuta nel contesto degli attacchi congiunti di Israele e Usa contro il suo paese.

