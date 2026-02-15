Rocchi | La Penna ha sbagliato ma c'è stata una simulazione chiara Tutti cercano di fregarci

Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale, ha spiegato che l'espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus è stata una simulazione evidente, anche se l’arbitro ha commesso un errore. Rocchi ha sottolineato che molti cercano di ingannare gli ufficiali, e in questa occasione, anche Bastoni ha tentato di trarsi fuori da una situazione difficile.