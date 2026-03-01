Nelle ore successive all’annuncio del presidente statunitense sulla morte di Ali Khamenei, recuperato tra le macerie a Teheran dopo i raid, si è diffusa una foto di Francesca Albanese che mostra Khamenei in lacrime. Tuttavia, questa immagine è stata identificata come un falso, collegato all’account “Associated Fress” e alle richieste rivolte a Grok. La diffusione di questa immagine ha alimentato la disinformazione su X (ex Twitter).

Nelle ore che seguono l’annuncio del presidente statunitense Donald Trump sulla morte di Ali Khamenei, recuperato tra le macerie a Teheran dopo i raid, la disinformazione non ha mancato l’appuntamento su X (ex Twitter). Al centro della bufera è finita la relatrice speciale delle Nazioni Unite, Francesca Albanese, ritratta in una foto mentre appare disperata e in lacrime per la scomparsa del leader iraniano. L’immagine, tuttavia, è un falso alterato tramite l’Intelligenza Artificiale. Non si tratta di un semplice scatto decontestualizzato, ma di una manipolazione digitale volta a creare una falsa narrazione visiva che, di fatto, ha ingannato diversi utenti della piattaforma di Elon Musk. 🔗 Leggi su Open.online

Se il falso diviene vero. Il giornalismo pieghevole – Il caso di Francesca Albanese e l’attacco della FranciaIl principio e il destino professionale di ogni giornalista è la verifica delle notizie che pubblica.

Perché Parigi chiede le dimissioni di Francesca Albanese. Il caso visto dalla FranciaParigi, 12 febbraio 2026 – “La Francia condanna senza riserva le dichiarazioni oltraggiose e colpevoli di Francesca Albanese che prendono di mira […]...

Aggiornamenti e notizie su Francesca Albanese.

Temi più discussi: La figlia di Francesca Albanese porta le sanzioni di Trump in tribunale; La foto di Francesca Albanese che piange Khamenei è un falso: il caso dell'account Associated Fress e le richieste a Grok; Sanremo 2026, Francesca Vaccaro: la moglie fashion designer di Carlo Conti; Il doppio oro di Francesca Lollobrigida: un sogno a occhi aperti dopo una stagione difficile.

La foto di Francesca Albanese che piange Khamenei è un falso: il caso dell’account Associated Fress e le richieste a GrokUn'immagine manipolata con l'IA per alimentare la polemica: ecco come la relatrice ONU Francesca Albanese è finita nel mirino della disinformazione dopo la morte di Khamenei. Il confronto tra il falso ... open.online

Francesca Vaccaro (moglie di Carlo Conti) a Sanremo 2026 con un look elegantissimo e un anello suuuperTra bilanci, aspettative e un futuro sanremese tutto da scrivere, i riflettori della finalissima sono anche (e soprattutto) puntati sull'accessorio luminoso di Francesca Vaccaro ... elle.com

Da Francesca Albanese a Ilaria Salis passando per Potere al Popolo, pro Pal, collettivi, centri sociali è sceso in campo il partito italiano anti occidente. Ieri con Maduro, oggi con gli Ayatollah sono una certezza: sempre dalla parte sbagliata, mai da quella della x.com

Prevista per oggi, sabato 28 febbraio in doppia replica alle 18:00 e alle 21:00 al tipteatro biblioteca di Lamezia Terme la proiezione del documentario “Disunited Nations” di Christophe Cotteret con la relatrice speciale dell’Onu, Francesca Albanese facebook