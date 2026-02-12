Perché Parigi chiede le dimissioni di Francesca Albanese Il caso visto dalla Francia

Parigi chiede le dimissioni di Francesca Albanese. La Francia non le perdona le ultime dichiarazioni, che definisce oltraggiose e colpevoli. Il governo francese ha ufficialmente condannato le sue parole, accusandola di aver preso di mira il popolo e la nazione di Israele. La polemica si infiamma, e ora si attende una risposta dalla stessa Albanese.

Parigi, 12 febbraio 2026 – "La Francia condanna senza riserva le dichiarazioni oltraggiose e colpevoli di Francesca Albanese che prendono di mira . il popolo e la nazione di Israele". Con queste parole il ministro degli Affari esteri francese, Jean-Noël Barrot, si è rivolto all'Assemblea nazionale mercoledì 11 febbraio, promettendo di chiedere formalmente le dimissioni della Relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani in Palestina, il prossimo 23 febbraio, al Consiglio dei diritti umani dell'ONU. Una richiesta giustificata, secondo il capo della diplomazia francese, dalla "lunga lista di prese di posizione scandalose, che giustificano il 7 ottobre, .

