Digitalizzazione delle imprese | lo stato dell’arte delle imprese della provincia di Arezzo

La digitalizzazione delle imprese rappresenta un fattore chiave per la competitività e lo sviluppo economico del territorio. Nella provincia di Arezzo, il processo di innovazione sta coinvolgendo un numero crescente di aziende, che adottano tecnologie digitali per migliorare efficienza e competitività. Ecco uno sguardo sullo stato attuale della trasformazione digitale nel tessuto imprenditoriale aretino.

Arezzo, 11 dicembre 2025 – La provincia di Arezzo vanta un tessuto imprenditoriale dinamico e proiettato verso l’innovazione con oltre 42.000 imprese attive che guidano la spinta digitale del territorio. Solo nella città di Arezzo operano ben 14.095, principalmente nei settori gioielleria-lavorazione di metalli preziosi, manifatturiero (tessile, calzature e piccola industria artigianale), agroindustria e servizi. Secondo l’ISTAT, s olo circa 1 impresa su 4 (tra quelle più di 10 addetti) ha un livello “alto” di digitalizzazione, misurato su 12 indicatori ICT. La transizione digitale è diventata quindi fondamentale anche per le imprese più piccole e meno strutturate: dalla gestione dei dati ai sistemi di sicurezza avanzati, dal cloud alle applicazioni IoT, fino ai processi automatizzati e alle soluzioni di AI – tutte tecnologie che richiedono una rete stabile, performante e capace di garantire elevata continuità nel tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it