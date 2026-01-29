Lo scandalo delle protesi sospette | Mai tradito la fiducia dei pazienti

Claudio Manzini, il chirurgo ortopedico di Monza, si difende dopo lo scandalo delle protesi sospette. In aula, il medico ribadisce di aver sempre rispettato il suo patto con i pazienti e nega di aver mai tradito la loro fiducia. L’accusa lo accusa di aver ricevuto denaro, cene e viaggi in cambio delle protesi Ceraver impiantate, ma lui respinge ogni accusa. La vicenda tiene banco nel tribunale di Monza, mentre l’intera comunità attende di capire come finirà il processo.

"Non ho mai tradito il mio patto di medico con i pazienti". Claudio Manzini, il luminare della chirurgia ortopedica in servizio alla clinica Zucchi di Monza, nega le accuse che gli vengono contestate al processo al Tribunale di Monza per la vicenda delle protesi Ceraver impiantate, secondo l’accusa, in cambio di denaro, cene e viaggi. L’imputato non ha voluto sottoporsi a interrogatorio, ma ieri si è presentato in aula a rilasciare la sua dichiarazione. Per lui la pm Manuela Massenz ha chiesto la condanna a 4 anni e 3 mesi di reclusione per la presunta corruzione di avere prestato sé e il suo staff per le visite negli ambulatori di medici di base compiacenti anche fuori dalla Lombardia per reclutare nuovi pazienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Approfondimenti su Claudio Manzini

Claudio Manzini, il chirurgo ortopedico della clinica Zucchi di Monza, si è presentato oggi davanti ai giudici per negare le accuse a suo carico.

