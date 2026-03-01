La finale del 76esimo Festival di Sanremo si è conclusa con un risultato inaspettato, chiudendo l’era di Carlo Conti come conduttore. L’evento ha visto sul palco Carlo Conti, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti, che hanno dato il via alla serata. La manifestazione si è svolta a Sanremo, attirando l’attenzione di pubblico e media.

Il grande ospite Andrea Bocelli arriva all'Ariston a cavallo, passaggio di consegne (in sala) con il prossimo presentatore e direttore artistico Stefano De Martino L'inizio è istituzionale, Carlo Conti, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti a centro palco a dare il via alla finale del 76esimo Festival di Sanremo. Signore e signori, ecco a voi. Il rito è sempre lo stesso, l'emozione stavolta cambia. È una sorta di passaggio di consegne ideale tra il vero erede di Pippo Baudo e il suo successore che è seduto là in mezzo alla platea, Stefano De Martino, che sarà il prossimo conduttore e farà pure il direttore artistico perché, si sa, a questo 36enne di Torre Annunziata, bello atletico e con la battuta pronta, piacciono le sfide, specialmente se sono difficili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La finale più imprevedibile chiude l'era di Carlo Conti

Sanremo 2026: Carlo Conti chiude il cast e annuncia Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della finaleCarlo Conti ha ufficialmente chiuso il cast di Sanremo 2026 in diretta al Tg1, annunciando con grande entusiasmo che Giorgia Cardinaletti sarà...

“Perché lei non c’era”. Carlo Conti, cast e cantanti di Sanremo 2026 da Mattarella: chi era l’assenteUna mattinata carica di attesa e di significato ha trasformato il Quirinale nel cuore simbolico della musica italiana.

Contenuti utili per approfondire Carlo Conti.

Temi più discussi: La finale più imprevedibile chiude l'era di Carlo Conti; Sanremo: un finale imprevedibile; Usa, Cnn: Americani preoccupati della salute mentale di Trump, per il 61% è diventato più imprevedibile con l’età; Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata delle cover a Sanremo 2026.

Tra smoking da matrimonio, goth tailoring, cowboy urbani e piedi scalzi, l’ultima notte all’Ariston ha messo in scena una sfilata imprevedibileTra smoking, goth tailoring e piedi scalzi, l’ultima notte all’Ariston ha messo in scena una sfilata imprevedibile. Qui i look della finale ... iconmagazine.it

La classifica finale di Sanremo: tutte le posizioni e tutti i premi. Chi ha perso davvero!È stata una notte lunga, densa, a tratti imprevedibile. Il Festival di Sanremo 2026 si è chiuso dopo cinque serate di musica, polemiche, pronostici ribaltati ... thesocialpost.it

Carlo Conti ha scelto come scrivere l’ultima scena del suo Festival. E l’ha scritta bene, con classe, fiuto, scaltrezza e senso dello spettacolo, riabilitando il suo ultimo Sanremo mentre lo consegnava nelle mani del suo successore. - facebook.com facebook

Carlo Conti lascia prima la conferenza: «Stasera tante sorprese» x.com