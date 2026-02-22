Sanremo 2026 | Carlo Conti chiude il cast e annuncia Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della finale

Carlo Conti ha annunciato in diretta al Tg1 che Giorgia Cardinaletti sarà co-conduttrice della finale di Sanremo 2026. La scelta deriva dalla volontà di portare freschezza e energia sul palco, coinvolgendo personalità diverse. Cardinaletti, noto volto televisivo, parteciperà alla serata conclusiva del festival, che si terrà tra poche settimane. La conferma del suo ruolo crea attesa tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Carlo Conti ha ufficialmente chiuso il cast di Sanremo 2026 in diretta al Tg1, annunciando con grande entusiasmo che Giorgia Cardinaletti sarà co-conduttrice della serata finale del Festival. La giovane conduttrice si è mostrata emozionata per l’opportunità di affiancare Conti e Laura Pausini nell’evento musicale più seguito d’Italia. Sanremo 2026 – Prima Serata (Martedì 24 febbraio). La prima serata del Festival sarà condotta da Carlo Conti e Laura Pausini, con Can Yaman come co-conduttore. Sul palco del Teatro Ariston si esibiranno tutti e 30 i Big in gara, mentre come ospite musicale ci sarà Tiziano Ferro, che presenterà un medley dei suoi successi. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

