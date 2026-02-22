Milano Fashion Week | Ferrara sfila con Taranto nuova icona Made

Ferrara ha preso parte alla Milano Fashion Week grazie alla presenza di Federica Taranto, scelta come volto di punta della sfilata. La modella ha attirato l’attenzione con la sua presenza decisa e il look originale, mentre il brand ha presentato una collezione che combina innovazione e tradizione. La partecipazione di Ferrara si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione locale nel settore moda. La sfilata ha riscosso grande interesse tra gli addetti ai lavori e il pubblico presente.

Ferrara Sfila a Milano: Federica Taranto Protagonista del Milano Fashion Official. Ferrara si prepara a vivere un momento di grande prestigio nel panorama della moda internazionale. La modella Federica Taranto sarà la figura centrale di un evento di rilievo al Milano Fashion Official, in programma per il 1° marzo. Questa partecipazione rappresenta un'opportunità significativa per la città emiliana di proiettare il proprio talento e la propria creatività su una vetrina internazionale, frutto della sinergia tra la stilista Monica Foglia e la figura di Emanuele Sicignano. L'importanza di questa iniziativa risiede nella volontà di valorizzare i talenti emergenti e di promuovere le eccellenze regionali.