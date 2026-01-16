Milano Fashion Week Tra debuttanti e big del ’Made in Italy’

Da quotidiano.net 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Milano Fashion Week dedicata alle collezioni uomo si svolge dal 17 al 20 gennaio, offrendo un’ampia panoramica delle novità del settore. Tra debutti e grandi nomi del Made in Italy, l’evento rappresenta un momento importante per il panorama della moda maschile. Quattro giorni di sfilate e appuntamenti che confermano l’importanza di Milano come centro di eccellenza nel settore fashion.

Le sfilate uomo milanesi si svolgono da oggi fino al 20 gennaio: più weekend che fashion week, insomma. Eppure anche in questa edizione mignon la capitale lombarda riesce a far parlare di sé con la consueta dose di chic, snobismo e un pizzico d’ironia. In calendario non mancano infatti i pesi massimi del Made in Italy, come Dolce&Gabbana, Prada e Giorgio Armani. Debuttano invece le presentazioni dei brand: Bottega Bernard, Dunhill, K-Way, Stone Island, Plas Collective, Moarno, Sagaboi. Ritornano infine Zegna e DSquared2 alla cui sfilata co-ed seguirà un party. Ferragamo non sfilerà ma presenterà invece la collezione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

milano fashion week tra debuttanti e big del 8217made in italy8217

© Quotidiano.net - Milano Fashion Week. Tra debuttanti e big del ’Made in Italy’

Leggi anche: IT’S WEEK, la Toscana emerge tra i leader del tech made in Italy

Leggi anche: Milano, nasce Orefici11 Atelier, laboratorio per manager made in Italy, luxury e fashion

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Milano Fashion Week. Tra debuttanti e big del ’Made in Italy’.

Gucci, le pagelle look alla Milano Fashion Week: Demi Moore abito gioiello (10), Gwyneth Paltrow logomania (9), Anna Ferzetti grintosa (8,5) - La Milano Fashion Week ha aperto ufficialmente le danze e per Gucci si è aperta ufficialmente una nuova era: Demna Gvasalia ha debuttato nei panni di direttore creativo. ilgazzettino.it

Milano Fashion Week, le pagelle look: inizia la nuova era Gucci, Demi Moore un gioiello (10). Mariacarla Boscono? "Incazz..." ma chic (9) - Inizia la nuova era Gucci: Demna Gvasalia ha debuttato nei panni di direttore creativo. corriereadriatico.it

Milano Fashion Week: il meglio del primo giorno di sfilate Primavera-Estate 2026 - In un quadro generale che non può essere quello di una normale fashion week, un po' ... grazia.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.