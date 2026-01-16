Milano Fashion Week. Tra debuttanti e big del ’Made in Italy’.

La Milano Fashion Week dedicata alle collezioni uomo si svolge dal 17 al 20 gennaio, offrendo un’ampia panoramica delle novità del settore. Tra debutti e grandi nomi del Made in Italy, l’evento rappresenta un momento importante per il panorama della moda maschile. Quattro giorni di sfilate e appuntamenti che confermano l’importanza di Milano come centro di eccellenza nel settore fashion.

Le sfilate uomo milanesi si svolgono da oggi fino al 20 gennaio: più weekend che fashion week, insomma. Eppure anche in questa edizione mignon la capitale lombarda riesce a far parlare di sé con la consueta dose di chic, snobismo e un pizzico d’ironia. In calendario non mancano infatti i pesi massimi del Made in Italy, come Dolce&Gabbana, Prada e Giorgio Armani. Debuttano invece le presentazioni dei brand: Bottega Bernard, Dunhill, K-Way, Stone Island, Plas Collective, Moarno, Sagaboi. Ritornano infine Zegna e DSquared2 alla cui sfilata co-ed seguirà un party. Ferragamo non sfilerà ma presenterà invece la collezione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Gucci, le pagelle look alla Milano Fashion Week: Demi Moore abito gioiello (10), Gwyneth Paltrow logomania (9), Anna Ferzetti grintosa (8,5) - La Milano Fashion Week ha aperto ufficialmente le danze e per Gucci si è aperta ufficialmente una nuova era: Demna Gvasalia ha debuttato nei panni di direttore creativo. ilgazzettino.it

Milano Fashion Week, le pagelle look: inizia la nuova era Gucci, Demi Moore un gioiello (10). Mariacarla Boscono? "Incazz..." ma chic (9) - Inizia la nuova era Gucci: Demna Gvasalia ha debuttato nei panni di direttore creativo. corriereadriatico.it

Milano Fashion Week: il meglio del primo giorno di sfilate Primavera-Estate 2026 - In un quadro generale che non può essere quello di una normale fashion week, un po' ... grazia.it

Starbucks debutta alla Milano Fashion week. Tre collaborazioni nate dalla sinergia creativa tra Sarah Andelman e Lucas Zanotto #ANSA facebook

Starbucks debutta alla Milano Fashion week. Tre collaborazioni nate dalla sinergia creativa tra Sarah Andelman e Lucas Zanotto #ANSA x.com