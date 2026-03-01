La Farnesina crea una task force per gli italiani bloccati nel Golfo Appello del Papa | rischiamo una voragine irreparabile

La Farnesina ha istituito una task force dedicata all’assistenza degli italiani rimasti bloccati nel Golfo. Nel frattempo, il Papa ha lanciato un appello, avvertendo dei rischi di una crisi irreparabile. Le notizie riguardano le tensioni in Medio Oriente e Iran, con l’attenzione rivolta alle persone coinvolte e alle conseguenze della situazione attuale.

“Seguo con profonda preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente e in Iran in queste ore drammatiche, la stabilità e la pace non si costruiscono con minacce reciproche né con le armi che seminano distruzione dolore e morte ma solo con attraverso un dialogo ragionevole responsabile e autentico, dinanzi alla possibilità di una tragedia di proporzioni enormi rivolgo alle parti coinvolte l’accorato appello ad assumere la responsabilità morale di fermare la spirale della violenza prima che diventi una voragine irreparabile”. Così Papa Leone XIV all’Angelus.“Che la diplomazia ritrovi il suo ruolo e sia promosso il bene dei popoli”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Farnesina crea una task force per gli italiani bloccati nel Golfo. Appello del Papa: rischiamo una voragine irreparabile Leggi anche: La Farnesina: task force per gli italiani nell’area del Golfo Leggi anche: Task force alla Farnesina. Tajani: Oman sta chiudendo la frontiera, italiani restino a Dubai