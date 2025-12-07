Famiglia nel bosco la voce | Vogliono lasciare l' Italia

Nathan, l’ex chef australiano di 51 anni al centro della vicenda di Palmoli (Chieti), ieri mattina è sparito: non era né nella casa nel bosco né nel B&B concessogli in comodato. Telefono spento, risposta secca: "Non posso rispondere". Rimasti soli i suoi animali.La coppia, con Catherine (45 anni) australiana, sta valutando seriamente l’addio all’Italia. "Come ultima soluzione andremo in Australia", aveva già confidato Nathan. L’ipotesi di un rientro in patria prende sempre più corpo: l’ambasciata australiana segue il caso da vicino e ha ottenuto dal Tribunale per i Minorenni il nulla osta per accedere oggi o martedì alla struttura protetta di Vasto, dove dal 20 novembre sono ospitati i tre bambini allontanati alla famiglia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, la voce: "Vogliono lasciare l'Italia"

