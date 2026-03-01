Un medico accusato di aver causato la morte di sette pazienti afferma di essere innocente e di voler dimostrare la propria versione dei fatti. Nonostante una condanna in primo grado a 15 anni e 7 mesi, successivamente aumentata a 17 anni e 3 mesi in appello, continua a esercitare la professione. La sua difesa insiste sulla sua innocenza e sulla volontà di dimostrarla.

Merate (Lecco), 1 marzo 2026 – Sette pazienti morti e una condanna in primo grado a 15 anni e 7 mesi di reclusione aumentata poi a 17 anni e 3 mesi in appello, eppure ancora al lavoro. Presta servizio in diversi ospedali pubblici il “dottor morte“, Vincenzo Campanile, anestesista di 53 anni del Friuli Venezia Giulia, sospeso dal servizio di gettonista al pronto soccorso dell’ospedale di Merate dopo la scoperta dei suoi precedenti penali per omicidio volontario plurimo. La difesa Secondo i giudici che lo hanno condannato in primo e secondo grado, tra il 2014 e il 2018, mentre indossava la divisa del 118 di Trieste, avrebbe infatti ucciso sette anziani gravemente malati, iniettando loro dosi letali di Propofol, un potente sedativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La difesa del ‘dottor morte’: “Non ho mai ucciso nessuno, sono innocente e lo dimostrerò”

