Ferragni | difesa ' Chiara è innocente non ha truffato nessuno'

In un'affermazione decisa, la difesa di Chiara Ferragni ribadisce la sua innocenza, sottolineando come non ci siano elementi che possano imputarle responsabilità. La fashion influencer si trova al centro di una vicenda giudiziaria che ha suscitato grande attenzione mediatica. La chiarezza e la fermezza delle parole della difesa puntano a difendere la reputazione di Chiara, assicurando che non ha commesso alcuna truffa.

Milano, 19 dic. (Adnkronos) - "Chiara è innocente da qualunque punto di vista si guardi a questa vicenda". Sono le parole che i difensori di Chiara Ferragni, gli avvocati Marcello Bana e Giuseppe Iannaccone pronunciano nel processo abbreviato (a porte chiuse) che vede l'nfluencer indagata per truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' (Natale 2022) e 'Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate' (Pasqua 2021 e 2022)'. Davanti al giudice di Milano Ilio Mannucci Pacini, i difensori spiegano che "non c'è reato", dunque nessuna truffa, e che Chiara Ferragni va assolta "per molteplici ragioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

