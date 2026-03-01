La finale di Sanremo 2026 si è conclusa con la proclamazione dei vincitori, portando a termine un percorso che ha coinvolto numerosi artisti e canzoni. La gara si è svolta in una serata ricca di esibizioni e momenti di suspense, con protagonisti che hanno presentato i loro brani davanti a pubblico e giuria. La classifica definitiva è stata resa nota al termine della serata, chiudendo così questa edizione del festival.

Il Festival di Sanremo è musica, è arte, è moda. Ma è soprattutto una gara. La finale del Festival di Sanremo 2026 è stata come ci saremmo aspettati in un'edizione cresciuta pian piano, di puntata in puntata. Dopo una prima serata sottotono, la kermesse guidata da Conti ha costruito pian piano fiducia, hype e gli ingredienti giusti per creare un prodotto fruibile e piacevole, reso speciale, soprattutto, dagli stessi cantanti in gara, che hanno colto l'importanza dell'occasione per divertirsi e, di conseguenza, divertendo. Anche Carlo Conti, che durante la serata ha ceduto il testimone della conduzione e direzione artistica a Stefano De Martino, si è goduto le ultime ore al Festival, per una volta senza guardare l'orologio e le tempistiche. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La classifica completa della finale di Sanremo 2026

Sanremo 2026, la scaletta completa della finale: orari, ospiti, l'annuncio di Carlo ContiLa finale di Sanremo 2026 costringerà il pubblico alle ore piccole ma in compenso potrebbe regalare l'annuncio che tutti stanno aspettando sul futuro...

Leggi anche: Sanremo 2026, il racconto in diretta della finale di sabato 28 febbraio: dall'inizio al vincitore alla classifica finale. Su Amica.it

LA MIA CLASSIFICA AL BUIO DI SANREMO 2026

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sanremo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, la classifica della quarta serata delle cover (e le top 5 precedenti); Sanremo 2026, la classifica della prima serata. I migliori 5 da Arisa a Ditonellapiaga; Sanremo, Bucci consegna il premio a Ditonellapiaga e Tony Pitony; La classifica della serata delle cover di Sanremo: vince il duetto Ditonellapiaga e TonyPitony.

La classifica completa della finale di Sanremo 2026Il momento più atteso: la classifica completa dei 30 cantanti in gara a Sanremo 2026 ... dilei.it

Sanremo 2026, Ditonellapiaga con Tony Pitony vince la serata delle cover: la classifica completaSul podio anche Sayf e Arisa. Tredici Pietro si piazza quinto grazie alla perfomance con il padre Gianni Morandi ... vanityfair.it

“Ho conosciuto me stesso un po’ di più” Luche in diretta dal backstage di #Radio2 da #Sanremo2026, con Ema Stokholma e Gino Castaldo facebook