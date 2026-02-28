Sanremo 2026 il racconto in diretta della finale di sabato 28 febbraio | dall' inizio al vincitore alla classifica finale Su Amicait

Sabato 28 febbraio si è svolta la finale di Sanremo 2026, trasmessa in diretta su Amica.it. La serata è stata condotta da Carlo Conti e Laura Pausini, quest’ultima impegnata subito dopo a partire per la Francia. Con loro sono apparsi Giorgia Cardinaletti come co-conduttrice, Andrea Bocelli come ospite speciale e Nino Frassica nel ruolo di comico. La classifica finale e il vincitore sono stati comunicati al termine della serata.

Al via la finalissima di Sanremo 2026. Stasera con Carlo Conti e Laura Pausini (che nella notte ripartirà per la Francia per un nuovo impegno) ci sono la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti co-conduttrice, Andrea Bocelli come super ospite e Nino Frassica reparto comico. Dal Suzuky Stage di piazza Colombo si esibiscono i Pooh e dalla Costa Toscana, come ogni sera, Max Pezzali. Chi vincerà? Ecco i pronostici aggiornati. Si parte con Francesco Renga che torna sul palco con Il meglio di me: per completare il suo onesto Festival. Il messaggio del suo brano? Per stare bene devi fare i conti con i tuoi dolori senza trasferirli agli altri: ce lo ha spiegato QUI. 🔗 Leggi su Amica.it

