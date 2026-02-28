Sanremo 2026 la scaletta completa della finale | orari ospiti l' annuncio di Carlo Conti

La finale di Sanremo 2026 si svolgerà questa sera, con orari prolungati e molte esibizioni in programma. Carlo Conti sarà presente per annunciare alcuni dettagli importanti, mentre sul palco sono previsti diversi ospiti e performance musicali. La serata vedrà anche l’esibizione dei finalisti e momenti di intrattenimento che terranno il pubblico incollato alla televisione fino a tarda notte.

La finale di Sanremo 2026 costringerà il pubblico alle ore piccole ma in compenso potrebbe regalare l'annuncio che tutti stanno aspettando sul futuro del Festival. Nel frattempo: ecco la scaletta completa La finale di Sanremo 2026 entra nel vivo. Stasera su Rai 1, a partire dalle 20:40, i 30 big in gara si giocheranno il tutto per tutto fino al verdetto definitivo. La scaletta completa della serata conclusiva, con la sequenza aggiornata delle performance e i momenti chiave, non parla però di un annuncio che Carlo Conti ha anticipato oggi in conferenza stampa, e che riguarda l'immediato futuro del Festival. Sanremo 2026: la scaletta con orari della serata finale Orario di inizio: 20:40 Fine prevista: 02:10 Big in gara: 30 Verdetto: Vincitore o vincitricei del 76° Festival di Sanremo