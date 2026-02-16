Paolo Mendico | Una Ferita Aperta nel Cuore della Società Il Dramma del Bullismo e l’Indifferenza degli Adulti
Paolo Mendico ha subito un episodio di bullismo che ha lasciato cicatrici profonde, evidenziando quanto spesso gli adulti ignorino i segnali di sofferenza nei giovani. La sua storia mette in luce come l’indifferenza possa contribuire a far crescere ferite che sembrano impossibili da curare. Un episodio che si è svolto davanti a testimoni, ma nessuno è intervenuto per aiutare.
Una storia che non si lascia alle spalle. Un nome, Paolo, e una domanda che non smette di bussare: cosa abbiamo perso di vista quando un ragazzo smette di sentirsi visto? . È facile dire “è un fatto di cronaca”. Non lo è. È una ferita. E quella ferita ha il tono netto delle parole del fratello, Ivan: quando un ragazzo sceglie il silenzio estremo, qualcosa intorno si è rotto prima. Non servono giri di frase. Serve guardare in faccia ciò che tanti minimizzano. Il bullismo non è un concetto. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
La battaglia della mamma di Paolo Mendico: "Sconfiggeremo il bullismo, gliel’ho promesso"
La mamma di Paolo Mendico ha dichiarato di voler combattere il bullismo dopo aver perso suo figlio, ucciso da un episodio di vessazioni.
Paolo Mendico suicida a 14 anni per bullismo, la preside della scuola sospesa per 3 giorni
Una studentessa di 14 anni si è tolta la vita a causa di episodi di bullismo, suscitando attenzione sulla gestione delle situazioni di disagio scolastico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rabbia spaccherei tutto Dritto e Rovescio Paolo Del Debbio travolto dal dolore di quei genitori.
Paolo Mendico, chi era lo studente/ Morto suicida l’11 settembre: era vittima di bullismoA Verissimo ci sarà ancora spazio per la cronaca con Paolo Mendico, il ragazzo venuto a mancare lo scorso settembre in seguito ad alcuni atteggiamenti di bullismo. Anni di violenze che non sono ... ilsussidiario.net
I genitori di Paolo Mendico a Verissimo: La vita di mio figlio valeva così pocoEra una morte che si poteva evitare e la mamma e il papà di Paolo Mendico sono certi che sia tutta colpa del bullismo. Raccontano tutto dalle elementari all’istituto tecnico che Paolo frequentava. La ... ultimenotizieflash.com
Aveva solo 14 anni. E la sua vita si è fermata troppo presto. Paolo Mendico non può diventare soltanto un nome tra tanti. Dietro quel nome c’era un ragazzo, una quotidianità, un’età che dovrebbe essere fatta di scoperte e leggerezza, non di solitudine. A qu - facebook.com facebook
Il caso di Paolo Mendico, il 14enne che si è tolto la vita. Non solo la preside ma anche altri 2 docenti, la vicepreside e la responsabile della succursale della scuola di Fondi, sono stati raggiunti da un provvedimento. x.com