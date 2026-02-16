Paolo Mendico ha subito un episodio di bullismo che ha lasciato cicatrici profonde, evidenziando quanto spesso gli adulti ignorino i segnali di sofferenza nei giovani. La sua storia mette in luce come l’indifferenza possa contribuire a far crescere ferite che sembrano impossibili da curare. Un episodio che si è svolto davanti a testimoni, ma nessuno è intervenuto per aiutare.

Una storia che non si lascia alle spalle. Un nome, Paolo, e una domanda che non smette di bussare: cosa abbiamo perso di vista quando un ragazzo smette di sentirsi visto? . È facile dire “è un fatto di cronaca”. Non lo è. È una ferita. E quella ferita ha il tono netto delle parole del fratello, Ivan: quando un ragazzo sceglie il silenzio estremo, qualcosa intorno si è rotto prima. Non servono giri di frase. Serve guardare in faccia ciò che tanti minimizzano. Il bullismo non è un concetto. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Paolo Mendico: Una Ferita Aperta nel Cuore della Società. Il Dramma del Bullismo e l’Indifferenza degli Adulti

La mamma di Paolo Mendico ha dichiarato di voler combattere il bullismo dopo aver perso suo figlio, ucciso da un episodio di vessazioni.

Una studentessa di 14 anni si è tolta la vita a causa di episodi di bullismo, suscitando attenzione sulla gestione delle situazioni di disagio scolastico.

