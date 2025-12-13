Archivi edilizi Prosegue la digitalizzazione | Risposte più rapide trasparenti efficaci

Il processo di digitalizzazione degli archivi edilizi sta proseguendo, portando a risposte più rapide, trasparenti ed efficaci. Il Comune sta affrontando questa trasformazione complessa con un team unito e determinato, consapevole dell'importanza di migliorare i servizi pubblici e semplificare le procedure per cittadini e professionisti del settore.

"Il nostro Comune sta affrontando una trasformazione complessa, ma vedo una squadra coesa e consapevole dell'importanza di questo percorso. La digitalizzazione è uno strumento fondamentale per offrire ai cittadini risposte più trasparenti, rapide ed efficaci", così la sindaca Vittoria Ferdinandi durante il sopralluogo all' archivio comunale di Balanzano, dove è attualmente in corso la lavorazione dei faldoni previsti dal settimo contratto applicativo dell'accordo quadro in essere con il raggruppamento temporaneo di imprese Demax Depositi e Trasporti e Alba Ingegneria srl. Il progetto ha preso avvio nel 2023, con un finanziamento di 300mila euro.

Perugia - (12.12.25)

