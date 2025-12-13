Archivi edilizi Prosegue la digitalizzazione | Risposte più rapide trasparenti efficaci

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il processo di digitalizzazione degli archivi edilizi sta proseguendo, portando a risposte più rapide, trasparenti ed efficaci. Il Comune sta affrontando questa trasformazione complessa con un team unito e determinato, consapevole dell'importanza di migliorare i servizi pubblici e semplificare le procedure per cittadini e professionisti del settore.

"Il nostro Comune sta affrontando una trasformazione complessa, ma vedo una squadra coesa e consapevole dell’importanza di questo percorso. La digitalizzazione è uno strumento fondamentale per offrire ai cittadini risposte più trasparenti, rapide ed efficaci", così la sindaca Vittoria Ferdinandi durante il sopralluogo all’ archivio comunale di Balanzano, dove è attualmente in corso la lavorazione dei faldoni previsti dal settimo contratto applicativo dell’accordo quadro in essere con il raggruppamento temporaneo di imprese Demax Depositi e Trasporti e Alba Ingegneria srl. Il progetto ha preso avvio nel 2023, con un finanziamento di 300mila euro. Lanazione.it

Regione Sardegna: dieci milioni per la digitalizzazione degli archivi comunali. L’assessora Motzo: "Sosteniamo i comuni nella transizione al digitale” - Dieci milioni di euro per rendere digitali gli archivi comunali della Sardegna: è l’investimento approvato dalla Giunta regionale per accompagnare i 377 Comuni sardi nell ... regione.sardegna.it

Milioni pratiche in archivi edilizi, per Comuni urgente dematerializzare - Se per l'Agenzia delle Entrate la traiettoria che avrebbe portato alla completa digitalizzazione di quanto concerne il Catasto sembrava essere chiara fin dagli ... iltempo.it

archivi edilizi prosegue la digitalizzazione risposte pi249 rapide trasparenti efficaci

© Lanazione.it - Archivi edilizi Prosegue la digitalizzazione: "Risposte più rapide, trasparenti, efficaci"

Perugia - (12.12.25)

Video Perugia - (12.12.25)