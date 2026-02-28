Perde l' Audace Cerignola | la Cavese ne fa due in 15 minuti

Nel ventinovesimo turno del campionato di serie C, la Cavese ha battuto l'Audace Cerignola segnando due gol in 15 minuti. La squadra ospite ha ottenuto così una vittoria importante per la corsa alla salvezza, mentre il Cerignola, che resta in ottava posizione con 42 punti, non è riuscito a evitare la sconfitta. La partita si è conclusa con il risultato di due a zero.

In chiave salvezza la Cavese fa un passo in avanti grazie alla vittoria conquistata nel ventinovesimo turno di campionato, girone C, a scapito dell'Audace Cerignola, che resta in ottava posizione con 42 punti. Succede tutto nella ripresa, quando nel giro di quindici minuti, al 51esimo e poi al.