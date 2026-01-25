L'uccisione di Alex Pretti a Minneapolis, attribuita a agenti federali, ha suscitato reazioni e richieste di giustizia. In risposta, Barack Obama ha invitato gli americani a difendere i propri diritti e a partecipare alle proteste pacifiche, sottolineando l'importanza di proteggere le libertà civili. La vicenda riaccende il dibattito sulla trasparenza e la responsabilità delle forze dell'ordine negli Stati Uniti.

Il messaggio di Obama per Alex Pretti Con un lungo messaggio pubblicato sulle sue piattaforme social, l’ex presidente degli Stati Uniti, il democratico Barack Obama, ha invitato gli americani a protestare contro quanto sta accadendo a Minneapolis. Il riferimento, fin dalle prime righe, è alla morte di Alex Pretti, l’infermiere ucciso da agenti federali dell’ICE, l’agenzia per l’immigrazione, mentre filmava un rastrellamento in uno dei quartieri della città del Minnesota. Alex Pretti Obama ha chiaramente detto che il governo deve fermare queste operazioni e, se vuole davvero agire sull’immigrazione irregolare, collaborare con le autorità locali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alex Pretti ucciso a Minneapolis, Obama incita gli americani alla protesta "proteggete la libertà"

Minneapolis, Alex Pretti ucciso dall’ICE. Obama: “Campanello d’allarme per ogni americano”L’uccisione di Alex Pretti da parte di un agente dell’ICE a Minneapolis ha suscitato reazioni e preoccupazioni sul rispetto dei diritti umani e sulle politiche migratorie negli Stati Uniti.

Minneapolis, Vance accusa la sinistra per l’omicidio Pretti ma Obama avverte: “I valori americani sono in pericolo”In un contesto di tensioni politiche crescenti, Vance accusa la sinistra per l'omicidio Pretti, mentre Obama mette in guardia sui rischi per i valori americani.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Chi era Alex Pretti, 37enne ucciso da polizia frontiera a Minneapolis; Chi era Alex Pretti, ucciso da un agente dell'Ice a Minneapolis; Nuovo video sull’omicidio di Alex Pretti a Minneapolis: le immagini contrastano la versione ufficiale; Alex Pretti, chi era l’infermiere del dipartimento dei veterani ucciso a Minneapolis.

Alex Pretti, chi era l'infermiere di 37 anni ucciso dagli agenti dell'ICE a MinneapolisOrigini italiane ereditate dai bisnonni, cittadinanza americana, un «gigante buono» come lo descrivono le persone a lui più vicine e i suoi genitori, devastati dal dolore. La sua uccisione ha portato ... vanityfair.it

Alex Pritti ucciso a Minneapolis, nei video si sentono 10 colpi di arma da fuoco. Obama: Campanello d'allarme per ogni americanoIl 37enne accusato di aver cercato di sparare agli agenti. Testimoni: Non era armato. Media: Clima da guerra civile. Manifestazioni in diverse città Usa. Reazioni anche al Sundance Festival ... quotidiano.net

Corriere della Sera. . Cosa sta succedendo a Minneapolis, il giorno dopo l'uccisione di Alex Pretti: il racconto della nostra inviata Viviana Mazza. Alex Pretti, Minneapolis - facebook.com facebook

Disarmato, a terra, bloccato da sei persone. In queste condizioni, Alex Pretti avrebbe rappresentato una “minaccia” tale da rendere necessari dieci colpi di pistola da parte degli agenti dell'ICE. E c'è chi giustifica questa esecuzione in piena regola. x.com