Una donna di 60 anni coinvolta nell’incidente del tram a Milano racconta di aver perso conoscenza durante lo schianto. Quando si è ripresa, si è trovata a terra con altri passeggeri sopra di lei, tutti coinvolti nel drammatico impatto. La donna descrive di aver sentito di essere “volata” durante l’incidente e di aver visto i passeggeri ammassati intorno a lei.

Milano – “Ho perso conoscenza. Quando mi sono risvegliata ero a terra con diverse persone ammassate sopra di me. La gamba destra mi faceva malissimo”. L.C., 60enne, operatrice socio sanitaria, è tra i passeggeri rimasti feriti sul tram 9 deragliato venerdì pomeriggio a Milano. Risponde al telefono da un letto dell’ospedale Fatebenefratelli, dove è ricoverata. “Sono dolorante ma, nella sfortuna, mi è andata bene. Tengo a dire una cosa: un platano accanto alla strada ha fatto da barriera, smorzando un po’ la velocità prima che il tram si schiantasse contro il palazzo. Se non ci fosse stato, probabilmente il mezzo si sarebbe ribaltato e io forse non sarei qui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La 60enne sopravvissuta allo schianto del tram: “Abbiamo iniziato a ‘volare’. Mi sono risvegliata con i passeggeri ammassati su di me”

“Mi sono sentito male”, il conducente del tram ricostruisce l’incidente: la corsa senza freni, il deragliamento e lo schiantoMilano, 27 febbraio 2026 – “Sono milanesissimo e in 70 anni che abito a Milano non ho mai visto niente del genere”, racconta il marito di una donna...

Leggi anche: “Terribile, cosa abbiamo sentito”. Tragedia del tram a Milano, il racconto choc dei passeggeri