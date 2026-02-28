Terribile cosa abbiamo sentito Tragedia del tram a Milano il racconto choc dei passeggeri

Un incidente grave si è verificato a Milano quando un tram si è schiantato, coinvolgendo tre carrozze e causando danni visibili sulla struttura. I passeggeri presenti hanno descritto la scena come terribile, con il veicolo lungo venticinque metri che si è conficcato in un ristorante e il vagone posteriore piegato su se stesso, con finestrini rotti e tetto accartocciato. La scena rimane impressionante e fuori scala rispetto all’ambiente circostante.

Imponente e fuori scala rispetto alla scena urbana che lo circonda. Venticinque metri di lunghezza, tre carrozze comunicanti, il muso conficcato nella vetrina di un ristorante e l’ultimo vagone piegato su se stesso, con i finestrini divelti e il tetto accartocciato. Attorno, sui binari, sangue. Poco più in là i feriti, avvolti nelle coperte isotermiche, assistiti dai soccorritori in attesa delle ambulanze. Qui è il centro di Milano, vicino alle fermate della metropolitana di Porta Venezia, lungo l’elegante via Vittorio Veneto, tra palazzi storici e negozi frequentati ogni giorno da residenti e turisti. Uno scenario che, a guardarlo, sembra surreale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Il tram si schianta a Milano, "cosa abbiamo sentito sotto": le parole choc dei passeggeriEccolo lì - imponente, ingombrante, quasi maestoso nei suoi 25 metri e tre carrozze comunicanti - fermo in mezzo all’incrocio con il muso che entra...

«Abbiamo sentito qualcosa sotto, poi il tram è deragliato». I racconti dei passeggeri della linea 9 a Milano«Abbiamo sentito qualcosa sotto, poi il tram è deragliato e siamo stati tutti sballottati».

