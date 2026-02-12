Roma sulle tracce di Koopmeiners la Juve vuole Ghilardi | i dettagli | CM

Roma e Juventus tornano a sfiorarsi sul mercato. I giallorossi sono interessati a Koopmeiners, mentre i bianconeri cercano Ghilardi. In queste ore, le trattative tra le due società si fanno più intense, con le voci che si rincorrono sui possibili scambi e accordi. I nomi caldi rimangono al centro delle discussioni e le mosse di mercato si fanno sempre più concrete.

Le strade di Juventus e Roma tornano a incrociarsi, questa volta sul mercato: ecco cosa sta succedendo in queste ore.  Il 28 agosto del 2024 è stato acquistato dall’Atalanta per 51,3 milioni di euro più 6 milioni di eventuali bonus, ma ad oggi l’esperienza di Teun Koopmeiners con la maglia della Juventus può considerarsi davvero deludente. Con l’arrivo di Spalletti, il centrocampista olandese è sceso in campo con una certa continuità nel ruolo di braccetto difensivo, ma con il passaggio alla difesa a quattro il 27enne di Castricum ha perso il posto da titolare e posizioni nelle gerarchie dell’allenatore di Certaldo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

