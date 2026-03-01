Koopmeiners verso l' addio alla Juventus | Roma e Galatasaray in lizza la società fissa la valutazione

Teun Koopmeiners, centrocampista olandese, è al centro di voci di mercato mentre la Juventus valuta le sue opzioni. La società bianconera ha stabilito una valutazione ufficiale e due club, Roma e Galatasaray, hanno mostrato interesse per il giocatore. La trattativa rimane aperta, ma al momento non ci sono conferme ufficiali o accordi raggiunti.

Il destino di Teun Koopmeiners continua a tenere banco nel panorama del mercato: nonostante l'arrivo a Torino accompagnato da grandi aspettative, l'olandese resta nel radar di diverse società e potrebbero aprirsi scenari show nella prossima sessione estiva. Galatasaray e Roma hanno mostrato interesse concreto, con la seconda società guidata da Gasperini pronta a valutare il profilo per rafforzare la mediana, mantenendo alta l'attenzione sul profilo tecnico richiesto dal progetto. Riguardo al Galatasaray, esiste una reale possibilità di movimento che tiene viva la discussione sul futuro dell'ex atalantino. Per la Roma, Gasperini ritiene Koopmeiners un profilo ideale per completare la mediana nella costruzione del gioco, rafforzando l'equilibrio tra fase offensiva e interdizione.