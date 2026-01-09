Juventus Koopmeiners verso l’addio | c’è l’offerta dalla Turchia

Teun Koopmeiners, attualmente alla Juventus, potrebbe lasciare il club nelle prossime settimane. Secondo fonti di mercato, un importante club turco avrebbe presentato un’offerta concreta per il centrocampista olandese. La situazione resta in evoluzione, e si attendono aggiornamenti sul futuro di Koopmeiners, che sembra avvicinarsi a una possibile cessione.

Teun Koopmeiners prepara le valige: il centrocampista della Juventus è finito nel mirino del top club turco. Teun Koopmeiners può dire addio alla Juventus dopo aver ormai deluso le attese di dirigenza e tifosi. Dalla Turchia continuano a filtrare segnali di interesse attorno al nome dell’olandese. Il Galatasaray lo segue da vicino e a Istanbul . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Juventus, offerta per Koopmeiners: ecco formula e prezzo finale

Leggi anche: Koopmeiners al Galatasaray? Lo scenario a sorpresa: questa l’offerta del club turco. La risposta della Juventus

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Juventus, dal Galatasaray l'occasione per liberarsi di Koopmeiners: i tifosi in fermento - La società bianconera prende tempo e chiede almeno 40 milioni di euro La pista di mercato che sta facendo rumore nelle ultime ore ... sport.virgilio.it

Verso Cremonese-Juve: conferma per Yildiz, chance per Koopmeiners - Esordio non facile per il tecnico di Certaldo che domani ore 21:00 allo Stadio Giovanni Zini sfiderà la ... it.blastingnews.com

Spalletti rispolvera Koopmeiners da difensore: il passato all’AZ e le prospettive con la Juventus - Luciano Spalletti schiera da braccetto di sinistra Teun Koopmeiners in Cremonese- gianlucadimarzio.com

Il Galatasaray piomba su Koopmeiners I media turchi sono sicuri, il club di Istanbul si muove per il centrocampista olandese della Juventus - facebook.com facebook

Koopmeiners può lasciare la Juventus a gennaio Le voci sul Galatasaray e la posizione dei bianconeri x.com