La NBA Cup 2025 si avvicina alla sua conclusione con una notte decisiva a Las Vegas. I Knicks e gli Spurs emergono vittoriosi nelle semifinali, grazie alle straordinarie prestazioni di Brunson e al rientro di Wembanyama, conquistando così il biglietto per la finale dell’edizione 2025-2026.

Notte decisiva a Las Vegas per la NBA Cup, che definisce l’atto conclusivo dell’edizione 2025-2026. I New York Knicks e i San Antonio Spurs staccano il pass per la finale superando rispettivamente Orlando Magic e Oklahoma City Thunder al termine di due semifinali spettacolari, segnate dalle prestazioni monstre di Jalen Brunson e dal ritorno vincente di Victor Wembanyama. Jalen Brunson trascina i New York Knicks in finale di NBA Cup con una prestazione super da 40 punti, massimo stagionale, nel successo per 132-120 sugli Orlando Magic a Las Vegas. Il play realizza anche 8 assist e guida l’allungo decisivo nel terzo quarto, chiuso con un parziale che porta New York sul +10. Oasport.it

NBA Cup 2025, Brunson show e Wembanyama al rientro: Knicks e Spurs in finale - Notte decisiva a Las Vegas per la NBA Cup, che definisce l’atto conclusivo dell’edizione 2025- oasport.it