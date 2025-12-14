NBA Cup Knicks-Spurs sarà la finale | Brunson show Wembanyama decisivo

La NBA Cup si prepara a incoronare una nuova campionessa, con la finale tra Knicks e Spurs. Dopo una serata ricca di emozioni, New York ha superato Orlando grazie a Brunson, mentre San Antonio ha eliminato Oklahoma City. La notte tra martedì e mercoledì sarà decisiva per determinare chi solleverà il trofeo.

New York supera Orlando trascinata da Brunson, San Antonio elimina Oklahoma City: la NBA Cup avrà una nuova vincitrice nella notte tra martedì e mercoledì. Saranno i New York Knicks e i San Antonio Spurs a sfidarsi nella finale della terza edizione della NBA Cup. È il verdetto delle semifinali andate in scena nella notte alla T-Mobile Arena di Las Vegas, teatro anche dell’atto conclusivo del torneo. Dopo i successi di Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks, la competizione avrà dunque una terza vincitrice diversa in tre anni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Sportface.it

Nba Cup, Brunson e Wembanyama show: saranno Knicks e Spurs a sfidarsi in finale - Il playmaker trascina la squadra di New York contro gli Orlando Magic, il francese torna in campo dopo 12 gare ed è protagonista contro gli Oklahoma City Thunder ... corrieredellosport.it