NBA Cup Knicks-Spurs sarà la finale | Brunson show Wembanyama decisivo
La NBA Cup si prepara a incoronare una nuova campionessa, con la finale tra Knicks e Spurs. Dopo una serata ricca di emozioni, New York ha superato Orlando grazie a Brunson, mentre San Antonio ha eliminato Oklahoma City. La notte tra martedì e mercoledì sarà decisiva per determinare chi solleverà il trofeo.
New York supera Orlando trascinata da Brunson, San Antonio elimina Oklahoma City: la NBA Cup avrà una nuova vincitrice nella notte tra martedì e mercoledì. Saranno i New York Knicks e i San Antonio Spurs a sfidarsi nella finale della terza edizione della NBA Cup. È il verdetto delle semifinali andate in scena nella notte alla T-Mobile Arena di Las Vegas, teatro anche dell’atto conclusivo del torneo. Dopo i successi di Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks, la competizione avrà dunque una terza vincitrice diversa in tre anni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Sportface.it
Nba Cup, Brunson e Wembanyama show: saranno Knicks e Spurs a sfidarsi in finale - Il playmaker trascina la squadra di New York contro gli Orlando Magic, il francese torna in campo dopo 12 gare ed è protagonista contro gli Oklahoma City Thunder ... corrieredellosport.it
NBA Cup, il cammino delle finaliste: come Knicks e Spurs sono arrivati a giocarsi la coppa - Come Knicks e Spurs sono arrivati a giocarsi la coppa nella finalissima in programma nella notte tra martedì e mercoledì ... sport.sky.it
NBA Cup, Knicks-Magic e Thunder-Spurs si sfidano per un posto in finale x.com
New York Knicks e San Antonio Spurs osservano interessate l'evolversi della situazione tra Giannis Antetokounmpo e i Milwaukee Bucks. Pronto l'assalto al greco, nel caso in cui quest'ultimo chiedesse ufficialmente di essere ceduto #cronachedibasket #nb - facebook.com facebook
Wembanyama POWERS Spurs To The Emirates NBA Cup Championship | December 13, 2025