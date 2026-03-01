Iran Teheran conferma morte Khamenei Nuove esplosioni a Dubai Doha e Manama

Teheran ha annunciato ufficialmente la morte dell'ayatollah Ali Khamenei, confermando quanto riportato dopo l'attacco di ieri attribuito a Stati Uniti e Israele. Nel frattempo, sono state segnalate nuove esplosioni a Dubai, Doha e Manama, senza ulteriori dettagli sui danni o cause. La notizia si aggiunge alle tensioni nella regione, mentre le autorità locali non hanno fornito dichiarazioni ufficiali in merito.

(Adnkronos) – La tv di Stato iraniana ha confermato la morte dell'ayatollah Ali Khamenei nell'attacco di ieri condotto da Stato Uniti e Israele. L'annuncio ufficiale è arrivato alle 5 ora locale – le 2.30 in Italia – mentre venivano trasmesse immagini d'archivio con lo schermo listato a lutto.

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump conferma: «Khamenei è morto, uno dei più malvagi al mondo». Applausi in strada a Teheran. Colpita Dubai, esplosioni a Tel Aviv e a Gerusalemme

«Abbiamo ucciso Khamenei», i missili di Usa e Israele sull'Iran decapitano il regime. La tv di Stato a Teheran conferma: l'ayatollah è morto. A Dubai droni su hotel e aeroporto, esplosioni a Tel AvivDal nostro inviatoLa aspettavano di notte, col buio, invece la resa dei conti è cominciata in piena luce, quando a Teheran erano le 9 e mezza del...

