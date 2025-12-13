Kate Middleton assente al battesimo della figlia di Beatrice Chi ha saltato la festa

Kate Middleton non ha partecipato al battesimo di Athena, la figlia della Principessa Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi, svoltosi nella Cappella Reale di St. James Palace. L'evento ha visto la presenza di altri membri della famiglia reale, mentre la Duchessa di Cambridge ha scelto di non essere presente per motivi ancora non ufficialmente comunicati.

Si è tenuto nella Cappella Reale a St. James Palace il battesimo di Athena, la figlia della Principessa Beatrice e di Edoardo Mapelli Mozzi. Alla cerimonia a Palazzo erano presenti Andrea Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson (che hanno poi saltato la festa, un piccolo party). Tanti i grandi assenti all’evento, che avrebbe dovuto riunire parte della Famiglia Reale: Carlo, Anna, Kate e William non si sarebbero fatti vedere, stando a quanto riportano i tabloid inglesi. Kate Middleton, il battesimo della figlia di Beatrice. Nelle ultime ore in Inghilterra non si parla d’altro che del videomessaggio di Re Carlo, il primo rivolto alla nazione in cui un Sovrano parla apertamente della propria malattia, scardinando qualsiasi tabù. Dilei.it Concerto di Natale, come mai Pippa era assente all'evento organizzato dalla sorella Kate Middleton? - E’ dal 2021 che la principessa del Galles, Kate Middleton, è solita organizzare il “Together at Christmas“, ovvero uno dei più importanti eventi natalizi della famiglia reale britannica. notizie.it

