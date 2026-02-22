La doppietta di Harry Kane continua la corsa al titolo della Bundesliga del Bayern

Harry Kane ha segnato due gol decisivi durante la vittoria del Bayern Monaco per 3-2 sull’Eintracht Francoforte, rafforzando la sua posizione in classifica. La sua doppietta ha contribuito a mantenere vivo il sogno di conquistare il titolo della Bundesliga. Kane, arrivato a gennaio, ha già dimostrato di essere un elemento chiave per la squadra di Nagelsmann. La partita ha visto anche un rigore decisivo nel finale. Il Bayern si prepara alla prossima sfida di campionato.

2026-02-22 00:21:00 Notizia fresca fresca direttamente dall'autorevole fonte 101 greatgoals. Harry Kane ha segnato una doppietta mentre il Bayern Monaco continuava la sua corsa verso il titolo della Bundesliga vincendo 3-2 sull'Eintracht Francoforte. Aleksandar Pavlovic ha aperto le marcature per la squadra di Vincent Kompany al 16? prima che Kane segnasse una doppietta per i campioni senza risposta. Il Francoforte ha lanciato una coraggiosa rimonta a 13 minuti dalla fine grazie al rigore di Jonathan Burkardt al 77? e al gol di Arnaud Kalimuendo all'86'. Tuttavia, il Bayern è riuscito a portare otto punti di vantaggio sul Borussia Dortmund, secondo in classifica, che ha pareggiato 2-2 con l'RB Lipsia.