Kane e Kimmich sigillano l’emozionante vittoria per 3-2 del Klassiker

Kane e Kimmich hanno segnato i gol che hanno deciso la partita tra Bayern e avversari, conclusa con un punteggio di 3-2. La partita si è conclusa con il Bayern che ha ottenuto la vittoria, anche se ha fatto tardi a chiudere il risultato. La sfida è stata intensa e ricca di emozioni fino all’ultimo istante.

Il colpo di testa di Nico Schlotterbeck al 27' ha portato il Dortmund in vantaggio, ma Kane ha pareggiato al 54' quando ha segnato per la prima volta su colpo di testa ammortizzato di Serge Gnabry. Kane ha poi completato la rimonta dal dischetto dopo che Schlotterbeck ha fatto uno sgambetto a Josip Stanisic. Il superbo tiro al volo improvvisato di Daniel Svensson sembrava essersi guadagnato una fetta del bottino, ma Kimmich ha risposto allo stesso modo risolvendo una partita avvincente a favore del Bayern. Altrove in Bundesliga, le speranze di qualificazione alla Champions League del Bayer Leverkusen hanno subito una battuta d'arresto con un pareggio per 1-1 contro il Magonza.