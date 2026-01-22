Harry Kane raddoppia regalando la vittoria del Bayern mentre Qarabag lascia in ritardo

Harry Kane ha segnato una doppietta, assicurando la vittoria al Bayern Monaco. Nel frattempo, il Qarabag ha concluso la partita con un risultato meno positivo. Questa giornata di calcio europeo ha offerto diverse sorprese e momenti da ricordare, confermando l’interesse e la varietà delle competizioni in corso. Di seguito i dettagli delle partite e i risultati aggiornati.

2026-01-22 00:29:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Mercoledì ci sono stati molti gol e molte emozioni in tutta Europa. Mercoledì sera si sono svolte nove partite di Champions League mentre la fase a gironi giungeva al termine. È stata una bella serata per le squadre della Premier League, con le vittorie di Chelsea, Liverpool e Newcastle, mentre la capolista Barcellona è arrivata in rimonta e ha raccolto tutti e tre i punti. Ecco come si è svolto il resto dell’azione. Bayern Monaco-Union Saint-Gilloise 2-0. Una doppietta di Harry Kane ha quasi confermato il passaggio del Bayern Monaco al turno successivo dopo che i campioni della Bundesliga hanno vinto 2-0 nonostante fossero rimasti in 10 uomini nel secondo tempo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Calciomercato estero, c’è una clausola su Harry Kane! Manchester City e Barcellona a lavoro sull’attaccante: la situazione attorno all’attaccante inglese del Bayern

Leggi anche: Kane segna ancora mentre il Bayern avanza

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Harry Kane ya nuna bajintarsa kwarai da gaske, inda Bayern Munich duk da ragewa zuwa ’yan wasa 10, suka doke Union SG tare da ci gaba da kasancewa maki uku kacal a bayan Arsenal a Gasar Zakarun Turai (Champions League). - facebook.com facebook

Q: Prime Messi or Cristiano Harry Kane: "I'll go with Prime Messi" x.com