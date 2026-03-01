Juventus | respinto il blitz della Roma per Koopmeiners

La Roma ha tentato di acquistare Koopmeiners dalla Juventus, ma il tentativo è stato respinto. La Juventus si sta preparando per la partita di questa sera all’Olimpico contro i giallorossi, uno scontro diretto per il quarto posto in classifica. Nel frattempo, si lavora anche sul mercato estivo 2026, anche se le trattative sono ancora in fase iniziale.

Mentre la Juventus si prepara alla delicata trasferta all'Olimpico contro la Roma (stasera ore 20:45, scontro diretto per il quarto posto), dietro le quinte si muove il mercato estivo 2026. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Roma di Daniele De Rossi ha effettuato un sondaggio concreto per Teun Koopmeiners, considerato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.